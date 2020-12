Tropa do Bona: torcedores do Remo criam música para Paulo Bonamigo e elenco azulino

Com a vitória sobre o Ypiranga-RS de virada, por 2 a 1, o Remo deu mais um passo importante para o acesso no Brasileiro Série C. A fase positiva na Terceirona inspirou um torcedor azulino a criar uma música em homenagem ao técnico Paulo Bonamigo e ao elenco do Leão, com o título 'Tropa do Bona'.

LEIA MAIS

CLIQUE E OUÇA