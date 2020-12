Torcida do Remo esgota lote de camisas e clube arrecada R$50 mil em seis horas

O Clube do Remo iniciou as vendas de camisas promocionais para quem comprar ingressos virtuais no valor de R$50. Em menos de seis horas, o perfil oficial do Leão informou que esgotou o primeiro lote e que iniciou a comercialização do segundo.

Alô, Fenômeno Azul! Em menos de 6h, mais de mil ingressos virtuais da campanha #NãoJogoSó foram vendidos, esgotando o primeiro lote! Nossa torcida é realmente diferenciada! O segundo lote (ingresso + camisa) já está disponível para compra, garanta logo o seu! 💪 pic.twitter.com/NMV55DG3Rq — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 28, 2020

O dinheiro é para o pagamento de salários dos atletas, comissão técnica e funcionários. As camisas podem ser adquiridas nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana e no site do clube.