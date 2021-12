Oficial: Remo anuncia João Galvão como coordenador técnico para 2022

Agora é oficial. O Remo anunciou, nesta quinta-feira (16), a contratação de João Galvão como novo coordenador técnico da equipe para 2022. O novo dirigente tem mais de 23 anos de atuação no futebol paraense e esteve durante 15 temporadas à frente do Águia de Marabá. A informação, no entanto, já havia sido adiantada pela equipe de O Liberal.

Segundo o Remo, o coordenador chegou em Belém pela manhã e já iniciou os trabalhos ao lado do executivo Nei Pandolfo. Galvão será apresentado oficialmente na sexta (17), na sala de imprensa do Banpará Baenão. Em entrevista ao site oficial do clube, o dirigente falou sobre a expectativa de trabalhar no Leão.

"É uma honra imensa trabalhar em um clube com uma torcida imensa. Um clube com história, com triunfos e o grande da Amazônia. O trabalho do Fábio Bentes, Tonhão e Marcelo no clube vem fazendo uma grande administração. Temos certeza que daqui para frente será um grande trabalho. Chego entusiasmado para somar no Remo", disse.

Entre as funções do ex-comandante do Azulão Marabaense no Remo, Galvão terá como um dos principais objetivos garimpar atletas. Enquanto esteve em Marabá, Galvão revelou jogadores que, atualmente, têm destaque no futebol nacional, como o lateral Victor Ferraz, que está no Grêmio, e o atacante Keno, campeão brasileiro com o Atlético-MG.