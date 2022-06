Zagueiro do Remo que já trabalhou com Gerson Gusmão fala da expectativa para estreia do técnico

Após a demissão do técnico Paulo Bonamigo, o Clube do Remo foi atrás de um substituto para a sequência da Série C e acabou encontrando-o em um dos adversários da própria competição. Com Gerson Gusmão à frente do time, os azulinos têm a missão de retornar ao grupo classificatório à próxima fase nas próximas sete rodadas.

Em Belém, Gerson aparentemente não terá problemas de entrosamento. Junto a ele, além do auxiliar-técnico Diego Albretch, do preparador físico Eduardo Maus e do analista de desempenho Lucas Câmara, dois jogadores estavam sob o seu comando no Botafogo-PB, o meia-atacante Anderson Paraíba e o zagueiro Daniel Felipe, que se mostra satisfeito com a chegada do técnico.

"Eu trabalhei com ele no ano passado, no Botafogo da Paraíba, um treinador que vem para nos ajudar no lugar do Paulo Bonamigo. São coisas do futebol. Espero que o Gerson chegue para dar continuidade ao trabalho e que nos ajude a conseguir os objetivos criados para esta competição", comenta.

A vinda do treinador acontece num momento conturbado do clube, após derrota em casa para o Altos-PI, a segunda seguida. Entre os atletas, o sentimento de cobrança é nítido e com Gerson no comando, os azulinos correm atrás do prejuízo. "A tolerância é zero e a gente sabe que vem pecando. Nessa situação de reta final tem que ser assim, cobrança forte para entrarmos na zona de classificação, que é o primeiro objetivo. Depois vamos lutar para colocar o Remo na Série B".

Daniel Felipe não participou da derrota para o Altos, mas é opção para o duelo contra o Figueirense, na próxima segunda-feira, em Santa Catarina, disposto a sair de qualquer jeito da nona posição, com 16 pontos.

Eu fiquei de fora no último jogo e isso me deixou muito triste em não poder ajudar os companheiros. É uma situação complicada. Nosso time vem de derrota e precisávamos dos três pontos em casa, mas isso faz parte do futebol. Só quero deixar claro que vamos dar a volta por cima