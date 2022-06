Confira as fotos do primeiro treino do técnico Gerson Gusmão à frente do Remo

O novo comandante azulino fez um trabalho tático e conversou bastante com os jogadores. O Remo está fora do G8 da Série C e tenta a reabilitação na competição diante do Figueirense-SC, na próxima segunda-feira (26), em Florianópolis (SC), pela 12ª rodada da Terceirona.

