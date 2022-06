Com conversas com Vínicius e Paraíba, técnico Gerson Gusmão é apresentado e avalia elenco do Remo

A quinta-feira (23) foi de novidade no Baenão. O novo técnico Gerson Gusmão comandou o primeiro treino com o elenco azulino, conversou com os jogadores e em seguida foi apresentado à imprensa, pelo presidente Fábio Bentes.

VELA MAIS

O técnico que estava no Botafogo-PB, adversário direto do Remo na luta por uma vaga na próxima fase, chegou a Belém na noite de ontem (22). Durante o treino, conversas, principalmente com o goleiro Vinícius, principal líder do grupo, além de Anderson paraíba, jogador com quem trabalhou no Botafogo-PB nesta temporada.