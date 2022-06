Susto: Leandro Carvalho sente tornozelo durante treino no Remo, mas fica até o fim da atividade

O atacante Leandro Carvalho ainda não foi anunciado como o mais novo contratado do Remo para a Série C, porém desde a semana passada trabalha junto ao elenco azulino. Durante a atividade desta quinta-feira de manhã no Baenão - a primeira sob o comando do técnico Gerson Gusmão - ele chegou a sentir o tornozelo, mancou um pouco, porém seguiu em campo, dando a impressão de que não passou de um lance normal de jogo. À tarde será realizada uma nova atividade.

Confira imagens:

Leandro Carvalho durante treino no Remo (Foto: Igor Mota/O Liberal) (Foto: Igor Mota/O Liberal) (Foto: Igor Mota/O Liberal) (Foto: Igor Mota/O Liberal) (Foto: Igor Mota/O Liberal) Igor Mota/O Liberal

O jogador de 27 anos, que será emprestado ao Leão pelo Ceará, aguarda questões burocráticas serem resolvidas para que possa ser regularizado no time remista. A expectativa da diretoria azulna é que ele esteja em campo no clássico contra o Paysandu, no próximo dia 3, pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro.

Veja mais

DM

Atualmente, o Remo possui três jogadores sob os cuidados do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Eles são o zagueiro Everton Sena, em transição; atacante Bruno Alves, que sentiu o púbis e foi poupado contra o Altos-PI; e o centroavante Brenner, que deixou a partida do último domingo, diante do time piauiense, sentindo dores musculares. O Leão ainda não divulgou o diagnóstico da lesão.