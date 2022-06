Novo técnico do Remo, Gerson Gusmão chega a Belém e será apresentado nesta quinta (23)

O novo técnico do Remo, o gaúcho Gerson Gusmão, chegou a Belém na noite desta quarta-feira (22) para liderar o Leão no restante da temporada. Por volta das 23h10, o comandante ex-Botafogo-PB aterrissou no Aeroporto Internacional da capital do Pará. O treinador deverá ser apresentado à imprensa nesta quinta-feira (23), em coletiva marcada no estádio Baenão.

"Pode esperar um treinador que está chegando com muita vontade. Sabendo que vai encontra pela frente uma torcida apaixonada, uma torcida que cobra bastante. Mas também um profissional que chegou com muita vontade de vencer. A gente espera juntar isso com esta massa imensa que é a torcida do Remo e chegar ao objetivo, que é o acesso", falou Gerson pela primeira vez como técnico do Leão.

Após a conversa com os jornalistas na quinta, Gerson Gusmão deve comandar o primeiro treino com o elenco à tarde, por volta das 16h. O técnico terá, pelo menos, três atividades com os jogadores antes da estreia no banco de reservas, que ocorre na segunda-feira (27), contra o Figueirense, fora de casa, pela Série C.

Para o duelo contra o Figueira, Gerson terá alguns desfalques. Brenner e Leonan estão suspensos por terem tomado o terceiro cartão amarelo. Além deles, Everton Sena e Bruno Alves são dúvidas. Por outro lado, ele poderá contar com o retorno do zagueiro Daniel Felipe, que volta de suspensão.

Gerson Gusmão, de 47 anos, estava no Botafogo-PB desde 2019, onde acumulou 69 jogos e 30 vitórias à frente da equipe paraibana. Como informado, segundo a imprensa local, a proposta financeira oferecida a Gerson pelo Remo é superior ao que o técnico ganhava no Belo.

O novo técnico do Remo chega tendo como primeira missão sacramentar a classificação azulina. O Leão ainda não se firmou de vez no G8 da Série C e, neste momento, seria o primeiro clube de fora da segunda fase da competição. No entanto, o principal objetivo é o acesso à Segundona.

Carreira

Nos últimos anos, Gerson Gusmão se acostumou a passagens longas pelos clubes em que treinou. Além do Botafogo-PB, Gerson chegou a ser o técnico mais longevo de todas as séries do futebol brasileiro. Entre 2016 e 2020, Gerson treinou o Operário-PR. No total, foram 156 jogos à frente do Fantasma em cinco temporadas.

Aliás, muito do sucesso da equipe paranaense, que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, teve início com o próprio Gerson. Mesmo sem conseguir evitar o rebaixamento da equipe no estadual, a diretoria do Operário-PR decidiu mantê-lo no cargo. Como resultado, o técnico foi campeão da Taça FPF em 2016, da Série do Brasileiro em 2017, da Segundona Paranaense e da Série C em 2018. Na Segundona nacional, o Fantasma ficou em 10°, mas no ano seguinte, o mau começo levou à demissão de Gerson Gusmão.