Fábio Bentes fala sobre demissão de Bonamigo, dá detalhes e agradece ao técnico: 'Um dos maiores'

Após a polêmica demissão de Paulo Bonamigo do Remo, o presidente do Leão, Fábio Bentes, esclareceu a situação, falou da importância da história que o ex-técnico possui no Clube de Periçá e deu detalhes da conversa com Bonamigo, pedidos do clube e do treinador e afirmou ser grato por tudo que o comandante fez ao Remo.

“O professor Paulo Bonamigo é um dos maiores profissionais que já passaram pelo Clube do Remo. Como torcedor e presidente tenho toda gratidão às passagens dele no Remo, deixou bons resultados, dois acessos, um título, mas todo ciclo chega ao fim”, disse.

Bentes já havia conversado sobre uma possível saída do treinador e citou algumas questões. O presidente azulino relatou a pressão da torcida que culminou com derrota no domingo (19) para o Altos-PI, no Baenão, de virada.

“Já tínhamos conversado durante a semana sobre algumas situações dentro da equipe, algumas questões precisavam ser feitas, ele também colocou algumas situações. Ele sabia que a pressão externa estava muito grande, víamos que ele estava trabalhando, se dedicando, mas os resultados não estavam ocorrendo”, disse, Bentes.

O mandatário azulino fez questão de frisar que a demissão do Bonamigo não ocorreu da forma que os torcedores imaginaram. Fábio Bentes afirmou que o técnico foi demitido pelo coordenador de futebol, João Galvão e que a escolha de comunicar em uma rádio, foi para tentar acalmar os ânimos da torcida no Baenão.

“Com o resultado negativo, pedi imediatamente para o nosso coordenador de futebol, João Galvão, descesse ao vestiário com o Bonamigo, conversou com o professor, explicou a situação e comunicou o desligamento. Após eu ser avisado do comunicado, eu procurei a imprensa para anunciar. Minha intenção em anunciar logo ao término da partida era para evitar um tumulto maior, que não tivesse depredação de patrimônio, invasão como teve um princípio de tumulto próximo à sala de imprensa, que foi contido pela segurança do clube. O caminho encontrado ali foi se dirigir à imprensa e comunicar logo, ao contrário do que muitas pessoas espalharam”, finalizou.