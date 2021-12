João Galvão é apresentado no Remo e estipula objetivo no clube: 'Vim para conquistar títulos'

O novo coordenador técnico do Remo, João Galvão, foi formalmente apresentado nesta sexta-feira (17). Em entrevista no estádio Baenão, em Belém, Galvão se mostrou entusiasmado com o novo trabalho e relembrou os tempos quando defendeu o clube ainda como jogador. De acordo com o dirigente, o retorno ao Baenão tem um motivo principal: conquistar títulos.

"Minha passagem pelo clube foi em 1987, quando fiz alguns amistosos. Tenho orgulho em retornar para esta casa. Quando entrei aqui, mostrei o quarto em que me hospedei no Baenão. Tenho uma relação muito forte com o clube. Tirei um tempo para descansar, mas o convite da atual diretoria me fez sair do descanso", explicou Galvão.

Segundo o coordenador, ele deve servir de elo entre a comissão técnica e a diretoria. Galvão explica que, na nova função, deve realizar avaliações periódicas do elenco e ter contato constante com o treinador Paulo Bonamigo e o executivo de futebol, Nei Pandolfo.

"Essa nova função é um desafio pra mim. Eu vou trabalhar com a aproximação do grupo, do vestiário, fazendo uma ligação com a presidência. Eu só quero que me deem oportunidade de mostrar meu trabalho aqui. No Águia eu tinha muita autonomia, mas sei que aqui é mais profissionalizado", ressaltou.

Veja outros trechos da entrevista de João Galvão no Remo:

Remo é o "objetivo" da carreira

"É lógico que você tem que sonhar alto, mas essa realização de voltar ao Remo é incrível. Espero ter uma grande oportunidade de mostrar o meu trabalho"

Torcida entre Remo e Águia

"Coração agora é do Leão. Antes do Águia existir eu já tinha passado por aqui. Sinto uma corrente positiva desde que cheguei aqui. Me dei muito bem com o executivo e isso me deixa à vontade para trabalhar e desenvolver uma tarefa com amor e profissionalismo"