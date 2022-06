No Baenão, torcida organizada do Remo protesta e pede a saída de Bonamigo

O último treino do Remo, neste sábado (18), antes de enfrentar o Altos-PI pela Série C foi marcado por protesto no Baenão. Membros de uma torcida uniformizada do Leão estiveram no estádio azulino e cobraram a diretoria e pediram a saída do técnico Paulo Bonamigo.

O Remo está no G8 da Série C, mas não consegue ter as mesmas atuações jogando longe de Belém. O Leão Azul jogou cinco vezes fora de casa, mas perdeu quatro e venceu apenas uma. Essa foi uma cobranças no Baenão, direcionadas ao presidente Fábio Bentes, que ouviu os torcedores ao lado da coordenadora de logística do clube, Valeny Silva.

“Até quando vamos ter que aguentar isso? Todo jogo fora de casa a gente passa vergonha. Já passaram vários jogos e ganhamos só um time”, falou o torcedor para o presidente azulino.

Na entrada dos torcedores ao Baenão, gritos contra o técnico Paulo Bonamigo, enquanto os jogadores e o comandante azulino trabalhavam no gramado.

O Remo enfrenta o Altos-PI neste domingo (19), às 19h, no Baenão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.