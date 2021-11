FOTOS: Há 16 anos, Remo conquistava o título do Brasileirão Série C bem longe de Belém

O Remo não vive um bom momento e não existe momento para comemorar uma data especial, porém, o dia 20 de novembro é marcante na história do Leão Azul de Antônio Baena. Neste dia, em 2005, o clube paraense enfrentou o Novo Hamburgo-RS, no Rio Grande do Sul (RS), venceu a partida por 2 a 1 e conquistou o acesso à Série B e o título nacional da Série C.

Os gols do Remo no último jogo do quadrangular decisivo da Série C foram marcados pelo atacante Capitão e pelo meia Maurílio, que chegaram já com a competição em andamento e foram fundamentais para a conquista azulina, a maior de sua história.

Fenomenal

O Remo teve na série C de 2005 um aliado na campanha pelo título. O torcedor “abraçou” o time e fez das arquibancada uma festa acompanhada por todo o país. A torcida azulina lotou todos os jogos do time e teve a maior média de torcedores de todas as três divisões da época.

Campanha

O Leão Azul teve dificuldades desde o início na competição. O primeiro obstáculo foi o Abaeté, equipe de Abaetetuba (PA), que dificultou bastante a vida dos azulinos, tanto na fase de grupos, quanto na terceira fase.

Tocantinópolis

Pelo caminho o remo também encarou o Tocantinópolis-TO, que no jogo de ida, venceu o Leão por 2 a 0, deixando a missão “ingrata” aos azulinos em Belém. No Mangueirão lotado, o Remo abriu 2 a 0, o clube tocantinense diminuiu e aí bateu o desespero em campo por parte dos remistas. O Remo teria que marcar mais dois gols para conquistar a classificação, porém, o Leão perdeu um pênalti com Emerson, mas na reta final o zagueiro Magrão e o atacante Osny, de pênalti, marcaram os gols da salvação azulina. Destaque para o atacante Landu, que sofreu a penalidade.

Landu em 2005 era o "xodó" da torcida azulina com suas "arrancadas" (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Último “mata-mata”

Faltava o último confronto “mata-mata” para o Leão Azul alcançar o quadrangular final. Pela frente o Nacional-AM. No jogo de ida, em Manaus (AM), vitória do Remo por 2 a 0. Na partida de volta o Remo colocou mais torcedores que a Seleção Brasileira de Ronaldo Fenômeno no Mangueirão, que tinha jogado no estádio durante a semana pelas Eliminatórias da Copa.

Mangueirão lotado, Remo com vantagem, clima de festa... Mas em campo o Remo não conseguiu desempenhar um bom futebol, foi “engolido” pelo Nacional, que venceu por 1 a 0, deixando o torcedor azulino angustiado, mas que pôde comemorar a classificação no final.

Veja fotos da comemoração em Belém

Remo campeão Brasileiro Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal Fernando Araújo / Arquivo O Liberal

Quadrangular

A equipe azulina teve pela frente no quadrangular final o Amérca-RN, Ipatinga-MG e o Novo Hamburgo-RS. Em uma campanha de tropeços fora e perdendo a chance do acesso em casa, o Remo foi para a última partida com a obrigação de vencer para subir para a Série B. A vitória de 2 a 1 diante do Novo Hamburgo, deu ao Leão a garantia do acesso, porém, teve que esperar alguns minutos para comemorar o título, já que o jogo entre Ipatinga x América ainda estava rolando. Com o empate sem gols em Minas Gerais (MG), o remo comemorou no interior do Rio Grande do Sul a sua maior conquista, o título de campeão brasileiro da Série C em 2005.

Jogadores que estiveram no jogo contra o Novo Hamburgo-RS, última partida da Série C de 2005 (Carlos Silva / Arquivo O Liberal)

Festa da torcida

Na chegada da delegação azulina a Belém, o aeroporto foi tomado pela torcida. Os jogadores e comissão técnica desfilaram em um caminhão do Corpo de Bombeiros toda Belém, fechando a comemoração na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca).