Fora do G8 da Série C e vindo duas derrotas seguidas, atacante do Remo analisa visita ao Figueirense

Com duas derrotas consecutivas e fora do G8 da Série C, o Remo chega para a 12ª rodada da Terceirona na expectativa de um recomeço. Sob o comando do técnico Gerson Gusmão, o Remo realiza os últimos trabalhos de preparação para o duelo de segunda-feira (27), às 20h, contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli.

O atacante Netto, que briga por uma vaga no time titular, destacou a importância da partida, neste início de um novo trabalho no Leão:

"O Gerson já deu início aos trabalhos, já estamos nos adaptando ao estilo de jogo. Então vai ser muito importante para nossa sequência, principalmente no nosso primeiro jogo fora de casa [sob o comando do novo técnico]. Vai ser um jogo importantíssimo e que a gente possa voltar com os três pontos para casa", comentou Netto.

No entanto, o Remo chega para o jogo, que é um confronto direto na briga pelo G8 da Série C, com um retrospecto negativo. São duas derrotas seguidas e três reveses nos últimos cinco jogos. Aproveitamento que não permite ao Leão se firmar no grupo de classificação para o quadrangular de acesso. Porém, segundo Netto, agora é a hora da equipe esquecer esta sequência para tirar proveito do Figueirense:

"É sempre ruim [chegar para um jogo depois de perder], ainda mais em casa. Apesar da gente ter perdido o jogo passado, mas não dá tempo para lamentar. É focar no próximo jogo, trabalhar para que a gente possa sair com a vitória", concluiu.

A partida entre Figueirense e Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.