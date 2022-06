Fábio Bentes responde presidente do Botafogo-PB e diz: 'times grandes tiram profissionais de times menores'

O presidente do Remo, Fábio Bentes, rebateu as críticas do presidente do Botafogo-PB, sobre as contratações feitas pelo Remo, “tirando” atletas e profissionais do clube nordestino. Bentes afirmou que isso é um movimento comum no mercado do futebol, de um time grande tirar atletas ou qualquer outro profissional de um time menor.

Após o Remo tirar se reforçar com jogadores, técnico, comissão técnica e analista de desempenho que estavam no Botafogo-PB, o presidente do Belo, Alexandre Cavalcanti, concedeu uma entrevista coletiva e disse que o Remo era uma “filial” do Botafogo no Norte do Brasil e chamou o clube de antiético por tirar profissionais de sua equipe.

VEJA MAIS

Presidente do Remo x Presidente do Belo

Em coletiva, Bentes citou exemplo do Flamengo e Ceará, onde a equipe carioca fez proposta e contratou o técnico Dorival Júnior e afirmou que o que ocorreu é algo justo e normal no meio futebolístico.

“Sendo bem objetivo. Não vou entrar em discussão ou debate, pois isso é normal no mercado vemos todos os dias isso acontecer, times grandes tiram jogadores e profissionais de times menores, isso é algo que acontece todo dia".

O presidente do Leão Azul explicou: "Agora mesmo o Flamengo tirou o Dorival Júnior do Ceará, foi lá, fez uma proposta, Dorival gostou do projeto e da proposta, foi lá contratou. Fizemos uma proposta de trabalho, o Gerson gostou da proposta e isso é natural do mercado. Já perdemos vários atletas e profissionais no passado também com propostas superiores. Não vou entrar no jogo, estamos de olho no mercado, o Remo enxerga a oportunidade e vamos lá e faz a proposta, se achar que é melhor ele vem. Agora é curioso esse tipo de comentário, pois quando é para demitir treinador ele não pensa no outro lado. Procuro ser justo, se ele estiver aqui e tiver oportunidade de sair para uma coisa melhor, tem uma multa rescisória, ele quiser sair, o combinado não sai caro. Isso é comum no mercado e esse tipo de comentário não me atinge”.

Do Belo para o Leão

Só nesta temporada o Remo “tirou” do Botafogo-PB os seguintes profissionais: