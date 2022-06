Em confrontos diante do Figueirense, Remo leva ligeira vantagem; relembre o último jogo entre os clubes

Em um confronto inédito na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo encara o Figueirense-SC, na próxima segunda-feira (27), às 20h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina (SC), pela 12 ª rodada do Brasileirão. A partida é um confronto direto por uma vaga no G8 da competição e na história o Leão Azul leva ligeira vantagem diante dos catarinenses.

Remo x Figueirense já se enfrentaram seis vezes em toda a história. O Leão Azul paraense tem uma pequena vantagem, com três vitórias conquistadas contra duas do clube catarinense, além de ter um único empate, ocorrido em 1975, em 2 a 2, pelo Torneio da Bahia.

O Leão marcou 14 gols e o Figueira 10 em todos os jogos, mas se tem uma partida que o torcedor azulino quer esquecer, é o último encontro entre Remo x Figueirense foi pela Copa do Brasil de 2005.

O Remo venceu o primeiro jogo em Florianópolis por 1 a 0, tendo a vantagem do empate em Belém, mas em uma noite difícil do goleiro Cristiano, o Remo acabou perdendo de 4 a 2 e deu adeus à competição nacional, dentro de casa, no Mangueirão.

Veja os confrontos

09/11/1975 – Remo 4 x 1 Figueirense – Brasileiro-Copa Brasil

14/12/1975 – Remo 2 x 2 Figueirense – Torneio da Bahia

14/10/2000 – Remo 4 x 1 Figueirense – Brasileiro Copa João Havelange – Série B

19/10/2000 – Figueirense 2 x 1 Remo – Brasileiro Copa João Havelange – Série B

16/03/2005 – Figueirense 0 x 1 Remo – Copa do Brasil

06/04/2005 – Remo 2 x 4 Figueirense – Copa do Brasil