Re-Pa: Remo inicia venda dos ingressos para jogo contra o Paysandu nesta quarta-feira (29)

O Remo divulgou o início da venda dos ingressos para o Re-Pa, na noite desta terça-feira (28). Para o clássico contra o Paysandu, que ocorre no domingo (3), às 17h, no Estádio Baenão, os ingressos estão custando R$ 40 a arquibancada (Almirante Barroso e Rômulo Maiorana) e R$ 80 cadeira e lounge. A partida será disputada com torcida única.

Os ingressos, de acordo com o Remo, serão disponibilizados a partir desta quarta-feira (29) nas lojas oficias do clube e no site MeuBilhete.com. Vale lembrar, a partida é válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

OBRIGATÓRIO

-Para a compra do ingresso e acesso ao estádio é necessária a apresentação da carteira de vacinação/Conectsus, com duas doses ou uma dose da Janssen; RG e CPF, carteira de identidade e CPF;

- O ingresso não é transferível;

- Estão liberadas crianças acima de cinco anos de idade com duas doses ou uma (em caso de dose única) da vacina contra a Covid-19;

-Seguir as regras de distanciamento na arquibancada e nas dependências do estádio.

SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 100%

- ACESSO PELA CATRACA DE SÓCIO;

- Os sócios-torcedores terão acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo;

- Os sócios terão uma entrada exclusiva até 1h antes do fechamento dos portões;

- Além da carteira, os sócios devem apresentar no acesso o comprovante de ciclo vacinal completo;

- O sócio-torcedor precisa estar adimplente para garantir o acesso ao estádio.

SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 50%

Os sócios com direito a 50% de desconto garantem o ingresso em qualquer loja oficial do Leão distribuídas em 10 pontos. Confira abaixo os horários.

VENDA ONLINE

- A compra online só poderá ser efetuada se o torcedor já tiver feito a compra de forma presencial, em qualquer partida da última temporada, pois os dados sobre o ciclo vacinal já constarão no sistema;

- Na compra online chegará um voucher para o torcedor, com setor, dados inclusos e o QR code, que já servirá para validação na catraca;

- Compra pelo do meubilhete

MEIAS

Arquibancadas Almirante e 25

Valor: R$20

MEIAS - RESERVA E RETIRADA

*A reserva de meia será no site do meubilhete, a partir de 8h na sexta (1).

*Retirada será no sábado (2), 9h, no Ginásio Serra Freire.

*Horário conforme a disponibilidade dos ingressos;

*Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada, além de RG e carteirinha de vacinação da Covid-19 com duas ou dose única.

GRATUIDADES (PNE E IDOSOS)

*A distribuição das gratuidades garantidas por lei será efetuada NO DIA DA PARTIDA (DOMINGO, DIA 3) - 13h às 15h;

*A entrega DOS IDOSOS e PNE será feita no PORTÃO DA ALMIRANTE;

*A entrega PNE CADEIRANTES será feita no PORTÃO DAS MERCÊS;

* Os idosos, a partir de 60 anos, devem portar documento com foto, além de comprovante de imunização original contra Covid-19 com TRÊS doses, ou dose única;

*PNE precisa apresentar o documento original e oficial com foto - tanto da PCD, como também do acompanhante; documento que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validação e além do comprovante de imunização vacinal contra Covid-19 com duas doses ou dose única (do PNE e acompanhante).

PONTOS DE VENDA:

BILHETERIA – ANEXA ARENA DA 25

Dia: 03/07

Horário: 9h às 17h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dias: 29/06, 30/06 e 01/07

Horário: 9h às 19h

Dia: 02/07

Horário: 9h às 15h

Dia: 03/07

Horário: 9h às 17h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dias: 29/06, 30/06 e 01/07

Horário: 9h às 19h

Dia: 02/07

Horário: 9h às 14h

Dia: 03/07

Horário: 9h às 13h

LOJA DO REMO – CASTANHAL

Dias: 29/06, 30/06 e 01/07

Horário: 8h às 12h/ 14h às 18h

Dia: 02/07

Horário: 8h às 12h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dias: 29/06, 30/06, 01/07 e 02/07

Horário: 9h às 21h

Dia: 03/07

Horário: 9h às 15h

LOJA DO REMO - BOSQUE GRÃO-PARÁ

Dias: 29/06, 30/06, 01/07 e 02/07

Horário: 10h às 22h

Dia: 03/07

Horário: 14h às 16h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 29/06, 30/06, 01/07 e 02/07

Horário: 10h às 22h

Dia: 03/07

Horário: 14h às 16h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 29/06, 30/06, 01/07 e 02/07

Horário: 10h às 22h

Dia: 03/07

Horário: 14h às 16h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dias: 29/06, 30/06, 01/07 e 02/07

Horário: 10h às 22h

Dia: 03/07

Horário: 14h às 16h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dias: 29/06, 30/06, 01/07 e 02/07

Horário: 10h às 22h

Dia: 03/07

Horário: 14h às 16h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Dias: 29/06, 30/06, 01/07 e 02/07

Horário: 10h às 22h

Dia: 03/07

Horário: 14h às 16h