Re-Pa: atualmente no Remo, volante Uchôa é o 'Rei dos Clássicos' e está invicto; veja os números

É clássico, é hora de decisão para Remo e Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Para o encontro entre os dois maiores clubes da região Norte, no próximo domingo (3), às 17h, no Baenão, um atleta em especial terá a chance de colocar mais um clássico no currículo e, quem sabe, manter o histórico vencedor.

O volante Anderson Uchôa, de 31 anos, natural de Aracaju (SE), está na sua quarta temporada atuando no futebol paraense. O jogador é o famoso “Rei dos clássicos”, pois já conseguiu ser campeão com Leão e com o Papão e está invicto há 12 clássicos e jamais perdeu quando esteve em campo.

VEJA MAIS

Uchôa chegou a Belém para jogar pelo Paysandu em 2019, com a camisa bicolor o volante participou de oito partidas, vencendo cinco e empatando três. Na temporada 2020 Uchôa foi protagonista do clássico, marcando o gol da vitória e consequentemente do título alviceleste, na vitória por 1 a 0, no Mangueirão.

Na temporada seguinte Uchôa fez a famosa “travessia” da Avenida Almirante Barroso e deixou o Papão para vestir azul marinho. No Leão, o jogador participou de quatro clássicos, com duas vitórias e dois empates. Em um dos jogos o atleta mais uma vez foi decisivo. No primeiro jogo da final do Parazão deste ano, o volante marcou em cima do Paysandu, na famosa “lei do ex” e ajudou o Remo na vitória por 3 a 0, no Baenão.

Curiosidade

Anderson Uchôa ficou de fora de cinco clássicos nesses anos, três pelo Paysandu e dois pelo Remo, entre covid-19, contusão e suspensão. Em quatro jogos em que não atuou o time em que estava defendendo saiu derrotado. A única vez em que não esteve em campo o clube que defendia saiu vencedor foi na semifinal da Copa Verde do ano passado. Uchôa levou cartão vermelho na Curuzu e estava suspenso para a partida de volta, no Baenão, que terminou com o triunfo azulino por 2 a 0.

Jogos em que ficou de fora pelo Paysandu em 2020

Paysandu 2 x 3 Remo – Série C

Remo 3 x 1 Paysandu – Série C

Paysandu 0 x 1 Remo – Série C

Jogos em que ficou de fora pelo Remo em 2021

Remo 2 x 0 Paysandu – Copa Verde

Jogos em que ficou de fora pelo Remo em 2022