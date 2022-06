Leandro Carvalho rescinde com Náutico e deve ser anunciado no Remo nos próximos dias

O atacante Leandro Carvalho deve ser anunciado oficialmente pelo Remo ainda esta semana. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube do Baenão, o atacante, que já foi desligado do Náutico na última sexta-feira (24), deve ser regularizado no Leão Azul nos próximos dois dias. A expectativa é que Leandro estreie com a camisa azulina no Re-Pa deste domingo (3).

O jogador de 27 anos, que pertence ao Ceará, será emprestado ao Leão mas, aguarda questões burocráticas serem resolvidas para que possa ser regularizado no time remista. O atacante está em Belém desde o dia 15 de junho e treina normalmente com os demais atletas do elenco azulino.

No início do ano, Leandro Carvalho despertou interesse de Remo e Paysandu. Em uma rede social, o jogador demonstrou vontade em retornar ao rival azulino, mas a negociação não foi concretizada.

Há alguns meses, a diretoria azulina buscou Leandro para que ele pudesse suprir a saída de Ronald, que vai passar por cirurgia no joelho e não jogará mais nesta temporada. Atualmente o jogador vai lutar por uma vaga no time com Fernandinho, Bruno Alves, Rodrigo Pimpão e Netto, que fazem a posição pelos lados do campo.

Remo e Paysandu se enfrentam no domingo (3), pelo Re-Pa 766, válido pela Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.