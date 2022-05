No Paysandu, Dioguinho ouve loucutor pedir 'grito da torcida do Remo' e fica na bronca; vídeo

Um vídeo com o meia Dioguinho, do Paysandu, viralizou nas redes sociais neste sábado (21). Em uma live no Instagram, o jogador estava na piscina de um prédio ouvindo música, quando no som o locutor pediu "um grito da torcida do Remo". O atleta fica na bronca e desliga o aparelho.

"P****, falou em... Eu desligo logo. Falaram m****", disse o jogador.

Hoje no Paysandu, Dioguinho era atleta do Remo até 2021. No entanto, o jogador teve o contrato rescindido após alguns episódios de indisciplina. No início de 2022, o jogador acertou contrato com o maior rival do Leão Azul. Pelo Papão, Dioguinho já acumula 15 partidas e 4 gols.