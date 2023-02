Ele está de volta! Ex-Paysandu, atacante 'Rafa Pop' vai jogar o Parazão 2023 pelo Independente

Após 10 anos longe do futebol paraense, o atacante Rafael Oliveira, ex-Paysandu, está de volta ao Estado. O jogador que estava há dois anos sem jogar, foi contratado pelo Independente de Tucuruí. A informação foi confirmada pelo presidente do Galo Elétrico, Rosalvo Fernandes.

Aos 35 anos, “Rafa Pop” como era conhecido pela torcida do Paysandu, chega ao Independente de Tucuruí para tentar colocar o clube em competições nacionais, segundo o presidente Rosalvo Fernandes.

“O Rafael Oliveira já está em Belém, estou resolvendo umas questões dele no aeroporto. Ele chega para ajudar o Independente, buscamos chegar a uma competição nacional e mesmo com ele parado, analisamos que ele seria importante para o clube no Campeonato Paraense”, disse, o mandatário do Galo.

Apelido

Rafael Oliveira estava praticando atividade física, mas sem jogar oficialmente desde janeiro de 2021. O atacante é natural de Ananindeua (PA), na Região Metropolitana de Belém e iniciou a carreira na base do Paysandu, mas tinha um comportamento extracampo que lhe rendeu o apelido de “Rafa Pop”, por frequentar assiduamente festas de aparelhagens.

Rafael Oliveira comemora um dos gols ao com Yago Pikachu (Tarso Sarraf / O Liberal)

No Papão da Amazônia

Pelo Paysandu, esteve no elenco de 2006, 2007 e 2008. Voltou ao Papão em 2012, conquistou o acesso à Série B pelo Bicola e foi campeão do Parazão em 2013, marcando gol na final contra o Paragominas. No total, foram 29 gols com a camisa alvicelste.

São Raimundo

Em 2009 Rafael Oliveira foi emprestado ao São Raimundo de Santarém (PA), onde foi importante. O atacante e fez o gol do título da Pantera de campeão brasileiro da Série D, diante do Macaé-RJ, no Colosso do Tapajós.

Rafael Oliveira, após o título do Campeonato Brasileiro da Série D pelo São Raimundo de Santarém (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Outros

Além de Papão e Pantera, Rafael Oliveira jogou pelo Salgueiro-PE, Oeste-SP, Boavista-RJ, São José-RS, Portuguesa-SP, Avaí-RS, Vila Nova-GO, Treze-PB, Botafogo-PB, ABC-RN, CSA-AL, Náutico-PE e Villa Nova-MG, além de uma passagem em Portugal, pelo Académica OAF.