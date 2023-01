FPF divulga tabela atualizada do Parazão 2023; veja quando Remo e Paysandu estreiam

Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinar o começo do Campeonato Paraense 2023 no fim de semana, a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela atualizada do Parazão 2023. Pelo menos as três primeiras rodadas estão detalhadas.

Novidades

A principal mudança são as suspensões dos jogos do Bragantino. Curiosamente, um dos "prejudicados" é o Paysandu. A equipe bicolor, que busca o 50° título paraense, folgará na estreia, enquanto não há uma decisão sobre a permanência do Tubarão na elite.

Com isso, a estreia bicolor será na segunda rodada, contra o Itupiranga, na quarta-feira seguinte, dia 8, às 20h, na Curuzu.

Já do lado do atual campeão, o Remo, também houve alteração. À princípio, a equipe azulina faria a abertura do Parazão, no sábado (4), às 17h, no Estádio do Baenão. No entanto, o duelo contra o Independente foi remarcado para o domingo (5), no mesmo horário e local, por causa do aniversário do Leão, que ocorre nesta mesma data.

Re-Pa

Já o único clássico Re-Pa da primeira fase ocorrerá na última rodada. Oficialmente, não consta na tabela a data, horário e local da partida. No entanto, a ideia é que Remo e Paysandu façam a reabertura do Estádio do Mangueirão no dia 19 de março.

Portões fechados

Por fim, alguns jogadores aparecem com portões fechados, por causa do não cumprimento de todas as medidas seguranças. Os jogos do Castanhal contra Águia e São Francisco no Complexo Esportivo Castanhal e também Caeté x Tapajós no Diogão não terão torcida. Os clubes ainda podem conseguir a liberação, caso resolvam os problemas constatados nos laudos.

Confira a tabela detalhada do Parazão com as três primeiras rodadas

1ª rodada

Domingo, 5 de fevereiro

Itupiranga x Tuna Luso | às 9h45 | Estádio Jaime Sena Pimentel

São Francisco x Caeté | às 10h | Estádio Ipixunão

Castanhal x Águia | às 10h | Complexo Esportivo Castanhal

Remo x Independente | às 17h | Estádio Baenão

Segunda-feira, 6 de fevereiro

Tapajós x Cametá | às 15h30 | Estádio Curuzu

Paysandu x Bragantino | Suspenso

2ª rodada

Quarta-feira, 8 de fevereiro

Paysandu x Itupiranga | às 20h | Estádio Curuzu

Sábado, 11 de fevereiro

Tuna Luso x Águia | às 10h | Estádio Souza

Caeté x Tapajós | às 15h30 | Estádio Diogão (portões fechados)

Independente x Cametá | às 16h | Estádio Navegantão

Domingo, 12 fevereiro

São Francisco x Remo | às 15h30 | Estádio Ipixunão

Bragantino x Castanhal | Suspenso

3ª rodada

Terça-feira, 14 de fevereiro

Tapajós x Paysandu | às 20h | Estádio Curuzu

Quarta-feira, 15 de fevereiro

Caeté x Independente | às 15h30 | Diogão (portões fechados)

Cametá x Itupiranga | às 15h30 | Parque do Bacurau

Castanhal x São Francisco | às 15h30 | Complexo Esportivo Castanhal (portões fechados)

Águia x Remo | às 16h30 | Zinho Oliveira

Bragantino x Tuna Luso | Suspenso