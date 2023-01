Parazão: Além de Baenão e Mangueirão, Estádio Parque do Bacurau, em Cametá, terá refletores de led

Após o Estádio Parque do Bacural, em Cametá (PA), ser liberado para público no Parazão, o a praça esportiva terá uma grande novidade. O local receberá refletores de led e receberá partidas do Campeonato Paraense no período noturno. A informação foi confirmada pelo presidente do Mapará, Jailson Farias.

VEJA MAIS

O mandatário do Cametá informou que a mudança na iluminação do estádio, já era um desejo antigo do clube, mas o alto custo inviabilizava a compra, porém, com a ajuda da prefeitura do município, o negócio foi fechado e os refletores importados da Alemanha já se encontram em Cametá.

“A Prefeitura de Cametá informou a chegada dos refletores, que são importados da Alemanha. Isso é de extrema importância para a cidade, para o clube e torcedores. Cametá é uma cidade muito quente e isso irá proporcionar mais conforto à torcida, pois nos últimos anos estávamos com jogos apenas à tarde e muitos torcedores trabalham durante a semana ou no sábado mesmo”, comentou, Jailson.

Os refletores ficarão em quatro torres no estádio, que já foram colocadas. O presidente do Cametá informou ainda que aguarda a liberação dos órgãos, para iniciar a instalação e a intenção é que ainda durante o Parazão já tenha partidas à noite.

“Estamos aguardando o ok para poder realizar a instalação dos refletores. Ainda não podemos afirmar quando será a estreia dos refletores, mas esperamos que seja ainda no Campeonato Paraense, que seria um grande presente aos torcedores”, finalizou.