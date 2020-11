Novo sistema de iluminação do Baenão será ligado através de um celular

As obras continuam no Baenão, que deve receber partidas oficiais no período noturno do início de 2021, como adiantou o presidente Fábio Bentes. O estádio receberá uma nova iluminação, dessa vez toda em led com a ligação dos refletores feita através de celular.

LEIA MAIS

Remo: novos refletores do Baenão devem chegar a Belém em 45 dias

Condel do Remo aprova parceria e Baenão poderá mudar de nome e receber iluminação

Baenão completa 103 anos com muitas histórias e expectativas para a nova fase com o retorno da iluminação

Remo inicia a retirada dos antigos refletores do Baenão

BAENÃO 5 ANOS: Descubra quanto foi gasto em todas as fases da reforma do Baenão

Baenão: presidente do Remo confirma compra de refletores importados e diz: 'primeiro estádio da região 100% led'

A informação foi dada pelo engenheiro eletricista Guaraci Parente em uma live realizada pelo projeto “Retorno do Rei”, que está à frente da reforma do estádio remista junto à diretoria. Guaraci explicou como será a ligação dos refletores do novo sistema elétrico do estádio.

“Fizemos uma parceria com uma empresa e realizamos um processo de automação. Toda nossa parte de iluminação com circuitos independentes terão automação, onde a parte operacional será vinculada a um sistema de informática. A ligação dele será feito através de qualquer dispositivo móvel vinculado a essa interface, então vamos ligar no celular, algo inédito”, comentou.

ASSISTA

OBRA

O clube está concluindo a construção da subestação juntamente com um quadro geral de energia próximo da arquibancada da Avenida Romulo Maiorana.

“Estamos com a subestação 90% concluída, faltam a infraestrutura civil, a parte elétrica já estamos interligando. Nesta sexta-feira (6) a empresa fornecedora de energia fará uma vistoria e a ligação da subestação”, disse.

REFLETORES

A dupla Re-Pa firmou uma parceria com o governo do Estado e a diretoria do Remo utilizou parte deste recurso para a compra dos refletores, algo em torno de R$600 mil. A previsão de chegada é no final do mês de novembro.