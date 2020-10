Baenão: presidente do Remo confirma compra de refletores importados e diz: 'primeiro estádio da região 100% led'

Após parceria firmada com o governo do Estado, a diretoria do Remo aguarda a chegada dos refletores para iniciar o processo de instalação no estádio Baenão, que não recebe uma partida noturno desde novembro de 2013. O presidente azulino está ansioso para que chegue e seja logo instalados os refletores, que são importados.

Em conversa com a equipe de OLiberal, Bentes confirmou que os refletores que serão utilizados no estádio azulino são de fora do país, mas não quis revelar o país.

“Sim, são importados. Em média 45 dias para chegar e mais um prazo de instalação”, falou.

Com mais de 100 anos, o estádio Evandro Almeida será o primeiro da capital a receber iluminação em led, atendendo uma exigência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que contempla apenas estádios que recebem partidas das Séries A e B.

“O estádio será 100% led, o primeiro do Norte-Nordeste do país a utilizar uma iluminação assim, com 100% de led”, afirmou, Bentes.