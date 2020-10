Remo: novos refletores do Baenão devem chegar a Belém em 45 dias

O sonho do torcedor do Remo vai se tornando realidade. O presidente do clube, Fábio Bentes, comemorou bastante a assinatura de contrato com o Banco do Pará, onde o Leão será beneficiado com R$1,5 milhão e enfim conseguirá adquirir os refletores para o Baenão.

Além do Remo, o Paysandu também foi contemplado com a parceria, que será no sistema “naming rights”, onde os estádios dos clubes passarão a ser chamados “Banpará Baenão” e “Banpará Curuzu”. Pelo lado azulino, o destino da receia é ajudar no pagamento dos salários de atletas e funcionários, além de terminar o projeto de reforma do Evandro Almeida.

“Assinamos o contrato com o governo do Estado por dois anos e o nosso estádio passará a se chamar Banpará Baenão. Com o recurso, vamos manter as contas em dia, mesmo com as dificuldades da pandemia nós estamos conseguindo e vamos enfim resolver a questão da nossa iluminação. Depois de muito anos, o Baenão vai voltar a ser iluminado e vamos poder jogar no horário da noite”, disse.

TÁ CHEGANDO

Bentes revelou ainda que os refletores já foram encomendados e que em breve estará em Belém. O mandatário azulino acredita que o Leão jogará no Baenão à noite ainda em 2020. “Solicitei que fossem encomendados imediatamente os refletores, já estavam reservados agora é o tempo de chegar, em torno de 45 dias para essa operação concretizar e quando chegar vamos providenciar a instalação. Acredito que até o final do ano vamos estar com estádio iluminado”, finalizou.