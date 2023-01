Com risco de queda no Parazão, Bragantino se manifesta sobre decisão do STJD; vídeo

Após perder 12 pontos e ter os jogos suspensos no Campeonato Paraense 2023, o Bragantino se manifestou oficialmente por meio das redes sociais. O clube divulgou um vídeo para rebater a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O presidente da diretoria executiva do Bragantino, Elson Sousa, começou por explicar que o clube solicitou, antes o início do estadual 2022, uma lista com jogadores que tinham suspensões a serem cumpridas. No entanto, o Tubarão teria sido notificado apenas meses depois.

Já o presidente Cláudio Wagner disse que o jogador Hatos, um dos atletas envolvidos no caso, afirmou que quando o jogador esteve no Tubarão e o Paragominas fez a denúncia, as punições impostas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) já tinham prescrito.