Remo pede mudança na tabela do Parazão 2023 e quer estreia no dia do aniversário do clube

O Remo solicitou à Federação Paraense de Futebol (FPF) uma mudança na data de estreia no Campeonato Paraense 2023. O Leão quer que a partida contra o Independente, inicialmente marcada para o sábado (4), ocorra no domingo (5), dia do aniversário do clube azulino.

A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul. Segundo o mandatário do futebol no estado, o assunto está sendo discutido pela entidade, juntamente com demais demandas protocoladas por outras equipes.

"Estamos negociando [mudança de data no jogo do Remo], mas precisamos encaixar isso com várias outras questões. Com o resultado de hoje [no STJD], várias questões sobre a tabela do campeonato precisaram ser alteradas. Estamos tentando ter a maior prudência para atender o anseio de todos os clubes. Isso é o que está atrapalhando [a divulgação da tabela], mas tenho certeza de que quando sair terá sido um consenso de todos os clubes", informou.

De acordo com Ricardo, a nova tabela do Parazão deverá ser divulgada até o final desta terça-feira (31). Pela tarde, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) autorizou o início do campeonato, que estava suspenso desde 20 de janeiro. A suprema corte determinou que o torneio pode começar já neste final de semana, mas sem os jogos envolvendo o Bragantino.