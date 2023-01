Remo voltará a vender ingressos para estreia no Parazão somente após divulgação de nova tabela

O Remo deve voltar a vender ingressos para a partida contra o Independente de Tucuruí, pela primeira rodada do Campeonato Paraense, em breve. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão Azul aguarda, apenas, a divulgação da tabela detalhada do campeonato para voltar a comercializar as entradas.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) autorizou nesta terça-feira (31) o início do Parazão 2023. A suprema corte julgou as medidas inominadas que suspenderam o torneio no dia 20 de janeiro. De acordo com o pleno, o campeonato poderá iniciar já neste final de semana, mas sem os jogos envolvendo o Bragantino.

Mesmo depois da decisão da Justiça, a Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda não divulgou a nova tabela básica do torneio. No entanto, presume-se que a entidade deva manter os horários marcados para as partidas adiadas. Desta forma, Remo e Independente se enfrentariam no Baenão neste sábado (4), às 17h.

Venda de ingressos parada e amistosos

O Remo suspendeu a venda de ingressos para a partida contra o Independente na sexta-feira (20), véspera do duelo e horas depois do anúncio de suspensão do estadual. Apesar disso, a diretoria azulina informou que quem já havia comprado entradas para o jogo poderia utilizá-las quando o confronto fosse remarcado.

Desde então, o Leão tem disputado amistosos para manter a forma dos jogadores. No dia 21 de janeiro, o Time de Periçá empatou em 1 a 1 com o Bragantino, no Baenão. Já no dia 29 de janeiro, o time azulino ficou novamente no 1 a 1 com o Cametá, no Parque do Bacurau.