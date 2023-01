Técnico do Remo diminui empate em amistoso e elogia desempenho do meio de campo

O Remo acumulou o terceiro empate seguido em amistosos na pré-temporada de 2023. Apesar disso, o técnico da equipe, Marcelo Cabo, gostou da atuação do Leão Azul diante do Cametá, neste domingo (29), no Parque do Bacurau.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

De acordo com o comandante remista, o time, apesar dos seguintes empates, segue evoluindo taticamente. A grande novidade, segundo ele, foi o bom desempenho do meio de campo azulino, que apresentou novidades em relação ao último amistoso, contra o Bragantino, no Baenão.

VEJA MAIS

"Hoje eu iniciei o jogo num 4-4-2, jogando com os atacantes mais próximos, o Soares como 10, o Pingo como volante e dois meias de apoio, o Richard [Franco] e o Pablo [Roberto]. Treinei esse esquema durante a semana e acho que todos renderam bem. Na minha opinião, o grande ganho que tivemos nesse jogo foi no meio de campo", disse Cabo.

Segundo o técnico remista, a equipe não pode jogar com 100% da capacidade devido a baixas no plantel. Pelo menos quatro jogadores (Uchôa, Leonan, Muriqui e Paulinho Curuá) estão no departamento médico com problemas musculares. Apesar disso, Cabo garante que os atletas voltarão a treinar com o restante do elenco nesta segunda-feira (30) e devem jogar no final de semana, em uma possível estreia do Parazão 2023.

"Amanhã vamos nos apresentar e fazer nossa reunião semanal. Nessa conversa poderemos avaliar se eles já poderão trabalhar direto comigo, já de olho em uma possível estreia no final de semana. A gente lamenta a ausência deles no time, mas também nos dá oportunidade de testar novas peças na equipe, como os garotos que vieram da Copa São Paulo", disse.

Parazão

A expectativa é que o Parazão 2023 seja iniciado no próximo final de semana, já que nesta terça-feira será julgada a liminar do STJD que paralisou o torneio na véspera da primeira rodada. Caso a competição possa enfim começar, o Remo encara o Independente fora de casa, no Estádio Baenão, em Belém. Data e horário ainda serão confirmados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).