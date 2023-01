Time de futebol americano do Remo realiza seleção de novos atletas neste final de semana

O Remo Lions, time de futebol americano do Leão Azul, realiza neste final de semana uma seleção de novos atletas. A ação ocorre nesta sexta (27) e sábado (28), em um estande montado no Shopping Grão-Pará, na avenida Independência. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas das 15h às 20h.

A seleção está aberta para homens e mulheres. O interessado deve ir ao local de inscrição com algum documento oficial com foto. A idade mínima para o cadastro é 15 anos.

“Caso o candidato seja aprovado será necessário outros documentos como o comprovante de inscrição e a liberação médica”, disse Lucas Magalhães, Diretor de Comunicação do time. Ele reforça, também, que não há recomendações quanto ao peso e altura do atleta.

Seletiva

Após o período de inscrições, os candidatos irão passar por uma seletiva. A atividade será realizada no dia 12 de fevereiro, na Sede Social do Clube do Remo, em Belém. Os atletas aprovados para o time de futebol americano receberão uniformes para treinamentos, além de acompanhamento psicológico, nutricional e fisioterapêutico.