Remo homenageia vítimas do holocausto e adere a campanha mundial contra o antissemitismo

Com o lema: "Não ao antissemitismo, não a qualquer tipo de ódio!", o Clube do Remo inicia mais uma campanha em solidariedade às vítimas do holocausto, que será veiculada por toda a semana nas redes sociais do clube. As vítimas do regime nazista foram levadas para campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente judeus, ciganos, negros, adventistas, homossexuais, deficientes, comunistas e qualquer gênero que não fosse considerado da "raça ariana".

O cumprimento do dever humanitário ressalta a necessidade de se manter um estado de igualdade entre os povos, com base no respeito às divergências e diferenças, sobretudo religiosas. A ação faz parte de uma campanha internacional chamada #WEREMEMBER, que significa "nós recordamos", numa referência clara e direta à memória das atrocidades cometidas durante o regime de Adolf Hitler.

Criada em 2005, a campanha acontece em alusão ao Dia Internacional da Lembrança ao Holocausto, em 27 de janeiro. Nos últimos anos houve um aumento crescente no antissemitismo e na disseminação da negação ao Holocausto, o que preocupa a sociedade civilizada como um todo e provoca a reação de ações no sentido contrário.