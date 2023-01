Remo usa amistoso contra o Cametá para simular desafios do Parazão 2023; confira

O Campeonato Paraense 2023 ainda não começou, mas isso não impede os clubes do estadual de entrarem em campo. No domingo (29), às 10h30, o Remo faz mais um amistoso de preparação, contra o Cametá, no Parque do Bacurau.

De acordo com o meia Rodriguinho, a principal vantagem do duelo deste fim de semana, é que o elenco azulino poderá simular cenários que devem ocorrer no Parazão:

"Estamos nos preparando para as dificuldades que vamos enfrentar no Parazão. Deslocamento, os gramados podem não estar nas melhores condições, o clima. Vamos conseguir nos adaptar em todas as situações. Temos um perfil aguerrido e agressivo, e esperamos dar liga para a equipe. Quem for entrar em campo vai ganhar mais minutagem e estar mais pronto", afirmou.

O estadual deste ano entra na segunda semana de suspensão. Neste fim de semana, a segunda rodada do campeonato estaria em andamento, caso não houvesse novos problemas no imbróglio que sequer permitiu o torneio começar.

Rodriguinho, que comentou sobre o tema, relembrou sobre os problemas de calendário do futebol brasileiro: "A questão do calendário no Brasil já é um pouco apertado. A equipe conseguir lidar melhor com isso, vai levar vantagem. Ninguém fica satisfeito, a estreia já deveria ter sido realizada. O foco muda, então temos que buscar estar no melhor no dia a dia, para quando voltar, estarmos preparados”, concluiu.

