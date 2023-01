Futebol feminino: Volante bicampeã com o Remo, Lora Capanema deixa o Leão e fecha com time paulista

Sete títulos consecutivos do Campeonato Paraense de Futebol feminino, cinco deles pela Esmac e dois pelo Remo, agora um novo desafio na carreira. A volante paraense Lora Capanema, de 29 anos, não jogará a temporada 2023 no Pará. A atleta fechou contrato com o São José-SP, clube tradicional no futebol feminino e a meia-campista falou com a equipe de O Liberal sobre o primeiro ano longe do futebol do Pará.

Capanema é uma das jogadoras mais importantes para a modalidade no Estado. Heptacampeã estadual, a volante terá a chance de mostrar sua categoria e raça em uma das maiores vitrines da categoria, que é o futebol paulista. Lora Capanema revelou que tinha proposta para jogar em outros clubes, que chegaram através de empresários, mas como tinha acertado com o Remo, preferiu cumprir o contrato com o Leão Azul e iniciar uma temporada inteira no novo time.

“A Esmac jogou a Série A1 e foi uma vitrine absurda. Pude me destacar em algumas partidas e recebi propostas de empresários, mas decidi aguardar mais um pouco. Tive o convite do Remo, aceitei e foi uma honra ter vestido a camisa de clube com uma torcida tão fanática e que cobra como é a do Remo. Entrei para uma assessoria de atletas e recebi uma proposta vantajosa do São José-SP, que me dará todo o suporte, alimentação, estadia, apoio de nutricionista, além de salários acima da realidade do Pará”, disse.

Lora Capanema com a taça do bicampeonato paraense conquistado pelo Remo em 2022 (Reprodução/ Instagram @loracapanema)

Lora Capanema está de malas prontas e embarca para o cidade de São José dos Campos (SP) na próxima semana e com ela os ensinamentos e as dificuldades de se praticar futebol feminino no Norte do país.

“Não é fácil jogar futebol no Norte, agora imagine futebol feminino. As dificuldades são enormes, só quem está no meio sabe, mas tudo é aprendizado, experiências que no final tudo faz sentido quando se trabalha bem. Estou indo para uma equipe tradicional do futebol feminino, que vai disputar quatro competições e que teremos a certeza de um calendário cheio. Precisamos ter mais competições no Estado e na Região Norte, jogamos praticamente o estadual e isso precisa mudar”, comentou Lora Capanema.

Desafio

O São José foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Brasileiro e além da Segunda Divisão nacional, a equipe terá o Campeonato Paulista com as presenças de 1, São Paulo, Palmeiras, Santos e Ferroviária, Red Bull Bragantino, além do Campeonato Regional e os Jogos Abertos, competições que compõe a temporada 2023. Com tudo isso de partidas e contrato até novembro, Lora espera um ano e quem sabe com títulos e subir mais um degrau na carreira.

“É um desafio jogar longe e em um centro forte da modalidade. É uma nova experiência, em um clube grande do futebol feminino e tradicional. Atuar por lá ajuda currículo e isso é importante e quero chegar para somar e manter a tradição de conquistas do São José”, finalizou.