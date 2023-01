Amistoso entre Remo e Cametá muda de horário; veja para qual e o porquê

A partida amistosa entre Cametá e Remo sofreu uma mudança. À princípio, o duelo ocorreria no domingo (29), às 15h30, no Estádio Parque Bacurau. No entanto, de acordo com o presidente do Mapará Elétrico, Jaílson Farias, o horário precisou ser mudado para 10h, por questões de segurança.

"Tivemos que mudar o horário da partida, que seria às 15h30, passou para 10h. A Polícia Militar informou que não teria como fazer a segurança da partida, por conta dos eventos de pré-carnaval, chamado de 'Domingueira', que ocorrem na praça da cidade", revelou Jaílson.

Apesar da alteração, o mandatário do Cametá apontou que essa troca acaba por ser positiva para o Leão Azul. Isso porque o clube azulino poderá voltar mais cedo para a capital paraense: "Essa logística também beneficia o Remo, que pode jogar e viajar no mesmo dia de volta para Belém", concluiu o presidente do clube campeão paraense de 2012.

Este será o quarto amistoso do Remo até aqui, neste início de temporada. O clube do Baenão venceu o Tesla no primeiro jogo e depois teve dois empates: contra Caeté e Bragantino.

Remo estão agendados para se enfrentarem na quarta rodada do Parazão 2023. No entanto, com a suspensão do estadual, há a possibilidade de alterações no calendário. Acompanhe a cobertura completa da preparação do Leão Azul para a temporada pelo portal OLiberal.com.