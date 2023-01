Parceira do Remo, Volt fecha com o Fortaleza, que ganhará R$6 milhões durante o contrato, diz jornal

O Fortaleza-CE fechou contrato com empresa de material esportivo Volt. O anúncio foi feito pelo FEC nas redes sociais e o contrato com a empresa terá duração de cinco temporadas. A empresa é a mesma que veste o Remo desde 2021. De acordo com o jornal “O Povo”, a Volta irá pagar ao Tricolor o valor de R$6.2 milhões de luvas ao longo do contrato. Já por temporada, o Fortaleza possui a garantia mínima de R$4 milhões com vendas de produtos, tendo de royalties de R$15 em todas as vendas de produtos do Leão do Pici.

Assista

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A Volt também assumirá as logísticas das lojas do Fortaleza, além de criar uma megaloja do clube, que fornecerá mais opções de produtos aos torcedores. O FEC estava com a marca própria “Leão 1918” e continuará sendo comercializada pelo clube, porém, a Volt só irá vestir o time profissional durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, que inicia em abril.

“A Volt vai cuidar das lojas do Fortaleza por cinco anos, a gente não está vendendo as lojas. As lojas voltam para o clube ou não após cinco anos, aí depende do momento e entender se continua parceria ou não”, disse.

VEJA MAIS

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que o momento era propício à mudança. O mandatário do Leão do Pici afirmou que o FEC não vendeu as lojas, mas que serão administradas de maneira própria.

“O Fortaleza é um dos poucos clubes do Brasil, talvez um dos únicos, que ainda administrava o seu próprio varejo, que tinha sua quantidade de lojas administradas pela própria instituição. Então, entendeu que nesse momento era um momento de mudança, era um momento de dar esse passo de concentrar cada vez mais as nossas operações no nosso dia a dia do clube no Departamento de Futebol. No futebol, que é o que faz o clube crescer como um todo. E esse setor específico de lojas a gente tem um parceiro, e um parceiro no sentido de arrendamento”, falou.

Além do Fortaleza e Remo, a Volt é fornecedora de materiais esportivos para Vitória-BA, Santa Cruz-PE, Figueirense-SC, Criciúma-SC, CSA-AL, Botafogo-SP e América-MG.