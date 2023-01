Diretor do Remo nega rompimento com a Volt: 'vamos seguir o contrato'

O diretor comercial do Remo, Glauber Gonçalves, negou qualquer tipo de quebra de contrato entre a equipe azulina e a Volt, fabricante de materiais esportivos do clube. Em contato com o Núcleo de Esporte de O Liberal, o dirigente afirmou que o Leão vai cumprir o acordo assinado com a empresa, que termina no final deste ano.

"O Remo tem contrato com a Volt até o final deste ano e temos toda a intenção de segui-lo. Não existe nenhuma justificativa para cancelar esse contrato. Temos alguns problemas com a fabricante, mas que são fáceis de serem acertados", disse Glauber.

Nas últimas semanas, uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal ligada ao Remo informou que a Volt possuía débitos com o clube, além de atrasar o repasse do enxoval dos jogadores. No entanto, a informação foi negada pela própria fabricante.

De acordo com Glauber, uma possível rescisão de contrato com a Volt, caso fosse realizada agora, deveria ser aprovada pelo Condel. Isso é necessário devido ao fim do mandato do atual presidente, Fábio Bentes, em dezembro.

"Como a gestão [Fábio Bentes] vai até o final de ano, não podemos negociar outros contratos sem passar pelo Condel. Além disso, para mudar de material, precisávamos ter conversado com outra empresa com seis meses de antecedência, para que ela pudesse fazer os uniformes", disse Glauber.

Com uniformes da Volt, o Remo entrará em campo neste sábado (21), pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2023. A equipe azulina enfrenta o Independente de Tucuruí, às 17h, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.