Volt possui débito financeiro e material com o Remo, que pode ter outra fornecedora em 2023

O Remo está em atividade visando a temporada 2023. O clube já iniciou os treinamentos, contratou jogadores, apresentou os atletas à torcida, mas fora de campo, o clube não vem conseguindo ter respostas da fornecedora de material esportivo Volt, que possui débitos com o clube, além de outras questões relacionadas aos uniformes. A informação foi confirmada por uma fonte a O Liberal.

O clube possui um valor por ano a receber da fornecedora Volt, mas que, até o momento, esse repasse não foi feito. Outra reclamação azulina é ao atraso das peças do enxoval para os jogadores. A reportagem entrou em contato com o clube azulino para se manifestar, mas não obteve retorno. A fonte repassou ainda que existe a possibilidade do clube buscar uma nova fornecedora de material.

O outro lado

A equipe de O Liberal buscou a Volt, para saber detalhes sobre o caso. A empresa respondeu que não está em débito com o Leão Azul e que todos os repasses foram feitos, além de ter atendidido aos prazos em relação aos repasses dos enxovais.

Leia a nota na íntegra

"A Volt Sport esclarece que está rigorosamente em dia com os pagamentos acordados com o Clube do Remo, não havendo qualquer pendência financeira em virtude do contrato estabelecido entre o clube e a empresa. Fornecedora de material esportivo do Rei da Amazônia desde julho de 2021, a Volt fez todos os repasses de royalties combinados durante este período, além de superar os prazos em relação ao fornecimento de enxoval, antecipando entregas previstas para a temporada de 2023.

Em um ano e meio de parceria, a Volt Sport construiu um sólido trabalho no fornecimento de material esportivo para o Remo, produzindo materiais identificados com a história do clube, além de peças personalizadas, como as camisas do Círio de Nazaré, da Copa do Mundo, do Réveillon, entre outras. Cabe destacar ainda a inauguração da Mega Loja Rei da Amazônia, gerida pela Volt, que representou um importante incremento nas receitas do clube com seu material esportivo"

Quando começou?

O Remo acertou com a Volt em junho de 2021, quando o clube estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Na época, o Remo era vestido pela empresa italiana Kappa, porém, o clube paraense acionou a Justiça para ter o direito de encerrar o contrato e procurar uma nova fornecedora de material.

Vai até quando?

A Volt é uma empresa de Joinville (SC) e possui parceria com outros clubes do Brasil, como América-MG, Vitória-BA, Botafogo-SP, CSA-AL, Criciúma-SC e Santa Cruz-PE. O contrato do Remo com a Volt é até o final de 2023.