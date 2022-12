Remo realizará amistoso contra Caeté, no Baenão, antes da estreia no Parazão 2023; veja data

O Remo realizará, pelo menos, um amistoso antes do início do Campeonato Paraense de 2023. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, o Leão enfrentará o Caeté no último compromisso antes da estreia pelo estadual. A partida será realizada no dia 15 de janeiro, um domingo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

De acordo com a fonte, a partida ainda não tem horário definido, mas será disputada no estádio Baenão, com venda de ingressos para torcedores. A diretoria azulina, no entanto, quer acertar detalhes sobre a logística do jogo para anunciar a partida de forma oficial.

VEJA MAIS

Pré-temporada

Segundo apuração da reportagem, a diretoria azulina ainda avalia se o elenco azulino realizará ou não viagens durante a pré-temporada. A expectativa é que o martelo seja batido sobre a decisão até esta sexta-feira (23), antevéspera do Natal.

De acordo com a fonte de O Liberal, os atletas vieram de férias bem fisicamente e, por conta disso, a necessidade de uma pré-temporada mais intensa ainda é discutida pela comissão técnica. Os jogadores, inclusive, estão realizando todas as refeições diárias dentro do próprio clube, para seguir com o trabalho de preparação nutricional.

Elenco apresentado

Na última terça-feira (20), no intervalo do jogo em que o Remo conquistou o Campeonato Paraense Feminino, o clube apresentou a equipe masculina para a temporada 2023. A exibição teve a presença de todos os 31 jogadores do elenco azulino, que estão confirmados para o próximo ano, além do técnico Marcelo Cabo.

No total, o Remo conta 12 jogadores remanescentes desta temporada. Ou seja, quase 39% do grupo azulino é de jogadores que participaram do fracasso da Série C do Brasileiro 2022, em que a equipe sequer avançou para a fase quadrangular de acesso.

Vale lembrar, o Remo é o atual campeão do Campeonato Paraense. A equipe azulina inicia a defesa do título estadual no dia 21 de janeiro, um sábado, contra o Independente. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda divulgará o horário e local da partida, que tem mando do Leão.