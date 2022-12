Remo: Na Série A, sem clube e fora do Brasil, veja por onde estão os jogadores que caíram com o Leão

O Remo vai iniciar a temporada 2023 tentando retornar à Série B. Mesmo com outras competições durante o ano, o Campeonato Brasileiro é a o que realmente interessa ao clube azulino, após um pouco mais de um ano do rebaixamento do Leão para a Série C. O clube ainda permanece com alguns jogadores que fizeram parte da campanha, mas a maioria estão em outros clubes, outros até fora do Brasil.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Cinco atletas que estiveram no rebaixamento continuam no Leão para 2023, o goleiro e ídolo Vinícius, os volantes Anderson Uchôa, Pingo, e Paulinho Curuá, além do atacante Ronald. Nesse período, três jogadores passaram pelo Paysandu, maior rival azulino. O goleiro Thiago Rodrigues, o meia-atacante Dioguinho e o lateral-direito Thiago Ennes, que deixou o clube bicolor recentemente. Thiago e Dioguinho permanecem no Paysandu.

VEJA MAIS

Outros jogadores receberam propostas de fora do Brasil e decidiram aceitar. O zagueiro Romércio e o meia Marcos Júnior estão na Armênia, o lateral Raimar joga nos Estados Unidos, além do zagueiro Rafael Jansen que atua na Tailândia e o meia Erick Flore que está na Albânia.

VEJA MAIS

Destaque também para o meia Neto Moura, que foi campeão da Série B e subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro-MG e teve seu contrato estendido para 2023 com a Raposa.

Veja a lista

Goleiros

Vinícius - Continua no Remo

Thiago Coelho - Paysandu

Laterais

Igor Fernandes - Santo André-SP

Wellington Silva - Volta Redonda-RJ

Raimar - Atlanta United (Estados Unidos)

Thiago Ennes - Estava no Paysandu e atualmente sem clube

Zagueiros

Suéliton - Caldense-MG

Kevem - Boavista-RJ

Romércio - FC Ararat (Armênia)

Marlon - São Bento (SP)

Edu - Goiás (GO)

Rafael Jansen - Ratchaburi - (Tailândia)

Fredson - Ferroviário-CE

Volantes

Artur - Santa Cruz-PE

Warley - Estava no Vila Rica (PA) e está sem clube

Lucas Siqueira - Ituano-SP

Anderson Uchôa - Remo

Paulinho Curuá - Remo

Pingo - Remo

Vinícius Kiss - Portuguesa-RJ

Meias

Neto Moura - Cruzeiro-MG

Dioguinho - Paysandu

Tiago Miranda - Estava no Santa Rosa (PA) e está sem clube

Marcos Júnior - Uratu - Armênia

Felipe Gedoz - Brasiliense-DF

Erick Flores - Flamaturi Vlore - Albânia

Atacantes

Matheus Oliveira - Inter de Limeira-SP

Wallace - Resende-RJ

Jefferson - Figueirense-SC

Victor Andrade - Vila Nova-GO

Neto Pessoa - Vila Nova-GO

Edson Cariús - Floresta-CE

Rafinha - Vitória-BA

Ronald - Remo

Gabriel Lima - Tombense-MG

Lucas Tocantins - Água Santa-SP

Renan Gorne - Confiança-SE