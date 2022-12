Com Remo, Paysandu e Castanhal, CBF divulga tabela da Copa Verde 2023; veja os confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (VNF), divulgou o regulamento e a tabela básica da Copa Verde 2023. Com três clubes do Pará na competição, a Copa Verde terá início no dia 18 de fevereiro e a grande final com previsão para o dia 3 de maio.

O Pará será representado na Copa Verde pelo Paysandu, atual campeão da competição, além do Remo que foi o campeão paraense e o Castanhal, que herdou a vaga do Paysandu que iria pelo ranking nacional, mas, com o título bicolor, a vaga do ranking ficou com o Japiim.

Papão festejou o tricampeonato da Copa Verde no Estádio Serra Dourada, contra o Vila Nova-GO (Heber Gomes / CBF)

Serão cinco fases, todas eliminatórias sendo as duas primeiras em jogo único, com os melhores colocados no ranking nacional de clubes da CBF atuando em casa. Nesta primeira fase o Castanhal terá como adversário o Real Ariquemes-RO. Quem passar deste confronto, encara o Paysandu nas oitavas de finais.

A segunda fase é composta pelas equipes mais bem colocadas. Remo e Paysandu estão neste grupo e aguardam seus adversários. O Remo, campeão da Copa Verde em 2021, terá pela frente o vencedor de Humaitá-AC x Trem-AP.

Remo foi campeão da competição em 2021 (Igor Mota/ O Liberal)

Veja os confrontos da primeira fase

Humaitá-AC x Trem-AP (quem vencer enfrenta o Remo)

Atlético-AC x São Francisco-AC (quem vencer enfrenta o São Raimundo-RR)

Castanhal x Real Ariquemes-RO (quem vencer enfrenta o Paysandu)

Rio Branco-AC x Princesa Solimões-AM (quem vencer enfrenta o Manaus-AM)

União-MT x Real Noroeste-ES (quem vencer enfrenta o Goiás-GO)

Ceilândia-DF x Rio Branco-ES (quem vencer enfrenta o Cuiabá-MT)

Luverdense-MT x Interporto-TO

Os confrontos das oitavas de finais (segunda fase) estão marcados para o dia 22 de fevereiro ou 1 de março, com Remo e Paysandu jogando em Belém.

A Copa Verde possui participantes das regiões Norte, Centro-Oeste, além do estado do Espírito Santo (ES). O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde com três títulos, seguido do Cuiabá-MT com dois. O Pará é o Estado com mais conquistas, quatro no total, além das três do Papão, o Remo, levantou a taça em 2021.