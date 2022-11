Diretor do Paysandu comemora título da Copa Verde em família e vídeo viraliza; assista

A final da Copa Verde mexeu com os torcedores do Paysandu e também com a diretoria do clube. O diretor de Tecnologia da Informação do Papão, Erick Almeida( de camisa do Papão) comemorou em família o tricampeonato bicolor na Copa Verde. O vídeo foi compartilhado em aplicativos de mensagens e postado por ele no Twitter.

Erick Almeida aparece em frente à televisão cercado de crianças e mais algumas pessoas, no momento em que o lateral-esquerdo Patrick Brey cobrou o pênalti decisivo, que deu o título alviceleste da Copa Verde contra o Vila Nova-GO. No Twitter, Almeida informou que as crianças rezaram pelo título e não queriam assisti as cobranças.

Com o título o Paysandu conquistou a vaga na terceira fase na Copa do Brasil 2023, além de uma cota de aproximadamente R$2 milhões.