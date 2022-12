Com vídeo, Remo lança camisa de 'Réveillon'; veja detalhes, preço e onde comprar

O final de ano chegando e o Remo lançou em suas redes sociais, a camisa do Réveillon. O clube divulgou um vídeo do novo manto na cor branca, com escudo e gola nas cores dourada, além de azul e dourado nas mangas, além da palavra “Réveillon” nas costas.

Assista

A nova camisa azulina de final de ano é assinada pela Volt, empresa que veste o Leão Azul desde 2021. O novo mano azulino já está disponível nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e região metropolitana. Sócios-torcedores, remidos e proprietários possuem descontos de 10%. O novo manto remista está disponível nos modelos infantil, juvenil, feminina, masculina, além de feminina e masculino plus size.

Confira os preços das camisas

Masculina – R$159,90

Feminina – R$159,90

Masculina / feminina – Plus size – R$159,90

Juvenil – R$139,90

Infantil – R$129,90