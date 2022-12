Dupla campeã paraense com o Remo se reencontra em clube do Parazão 2023

Em preparação para o Campeonato Paraense 2023, o Independente de Tucuruí tem uma dupla de zaga que já se conhece. Os defensores Mimica e Martony foram campeões paraenses com o Remo em 2018.

Agora, ambos tentam levar o Galo Elétrico, primeiro clube do interior a levantar o título do Parazão, a fazer história mais uma vez. A apresentação do Independente será na próxima terça-feira, dia 20 de dezembro, no município de Breu Branco, que fica a menos de uma hora de Tucuruí.

Natural de Castanhal, no Pará, Martony, de 35 anos, chegou ao Remo em 2017 e depois voltou a vestir a camisa do clube em 2018. Esta será a quarta passagem pelo Independente. O zagueiro disputou o Parazão 2022 com o próprio Galo.

Já Mimica vestiu a camisa do Leão entre 2018 e 2021. O zagueiro chegou até a ser o capitão azulino, até deixar o clube para fechar com o Altos-PI. O defensor de 37 anos fará a primeira passagem pelo Independente.