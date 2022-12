Novo elenco do Remo realiza exames ortopédicos visando temporada de 2023; veja mais

Os novos contratados do Clube do Remo para a temporada de 2023 já estão se movimentando. Na manhã desta quinta-feira, o elenco realizou uma avaliação ortopédica em um hospital particular de Belém, sob o comando de Jean Clay, chefe do Departamento Médico azulino. De acordo com ele, a necessidade de fazer um trabalho minucioso com os atletas tem o objetivo de levantar as condições físicas e musculares, a fim de evitar desgastes desta natureza durante a temporada, que começa no próximo dia 21 de janeiro.

"A gente conseguiu seguir o nosso protocolo completo de avaliação geral global dos atletas. Com esses dados em mãos, vamos sentar com a comissão técnica, colocar a condição de cada atleta e a partir daí vai ser feito todo um trabalho. A gente costuma fazer uma avaliação geral e uma avaliação individual. A partir daí podemos estabelecer uma estratégia de pré-treino para o grupo e para os atletas, tirando o melhor de cada um, sempre minimizando o risco de lesões", explica o médico.

Segundo ele, para chegar ao trabalho com bola, todos os jogadores passam necessariamente por um trabalho de movimentação e reforço muscular que complementa outros setores do departamento médico. Em outras palavras, um ciclo que se encaixa até a chegada ao gramado de jogo.

"Nesta avaliação no hospital a gente faz várias radiografias dos atletas. Além disso, são feitos vários testes, uma avaliação que envolve os aspectos ortopédicos, musculares e geral. É muito importante porque ela complementa o trabalho da fisiologia, da fisioterapia, e a partir daí podemos traçar o perfil de cada atleta. A gente precisa entender essas particularidades para extrair o melhor deles", encerra.

A estreia do Clube do Remo no Parazão 2023 ocorre no próximo dia 21 de janeiro, contra a equipe do Independente, sem local definido. Os azulinos correm atrás do bicampeonato e o 48º de sua história.