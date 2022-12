Jogadores do Remo fazem avaliações nutricionais e odontológicas pela pré-temporada 2023

O Remo realizou nesta terça-feira (13) mais uma etapa dos exames de pré-temporada do elenco azulino para 2023. Desta vez foi o momento dos atletas serem avaliados pelos departamentos de nutrição e odontologia. Todos os atendimentos ocorreram no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), no Baenão.

De acordo com a assessoria de comunicação azulina, o elenco foi dividido em dois grupos. Uma parte passou pela avaliação no consultório odontológico, com a dentista Diva Ribeiro, e outra esteve em consulta com o nutricionista do clube, Caio Paiva.

Segundo Diva Ribeiro, avaliação odontológica é importante porque várias lesões musculares que ocorrem durante a temporada podem estar ligadas à má saúde bucal.

Jogadores do Remo passam por avaliação odontológica (Samara Miranda/ Ascom Remo)

“Essa avaliação é feita sempre no início da temporada e seguimos o acompanhamento ao longo do ano. É muito importante, pois sabemos das doenças ligadas aos dentes e lesões, sobretudo lesões musculares. É mais um passo que damos para que possamos diminuir ainda mais o índice de lesões nos jogadores”, explicou.

Já de acordo com Caio Paiva, a avaliação nutricional serve para avaliar o desempenho físico dos jogadores após as férias. Dessa forma, a comissão técnica pode elaborar uma rotina de treinos diferente para cada jogador, tendo como objetivo uma melhor performance dentro de campo.

"Quando um atleta chega conosco fazemos uma avaliação física e nutricional, que funciona como uma espécie de entrevista. Isso, somado ao relatório da avaliação física, que é a bioimpedância, avaliamos a questão da massa muscular, da massa de gordura, e conseguimos fazer a avaliação nutricional. Após essa avaliação é feito um relatório e disponibilizamos esse documento pra toda a comissão técnica", disse.

Até a quinta-feira (15), o elenco azulino continuará fazendo avaliações médicas no clube. O primeiro treino com bola será na sexta-feira (16), no estádio Baenão, em Belém.