Após anúncio de 'Seu Boneco' como coordenador técnico, João Galvão tem futuro incerto no Remo; veja

A temporada de 2022 para o Clube do Remo não foi das melhores. A conquista do Campeonato Paraense trouxe um consolo, embora a principal meta para o ano não tenha sido alcançada, o acesso à Série B. A reformulação do corpo profissional para o ano que vem já começou, mas um nome ainda continua indefinido. João Galvão, ex-coordenador técnico azulino foi substituído por Agnaldo de Jesus. Na prática, entretanto, ainda não houve um desligamento oficial, o que torna o futuro dele no Baenão incerto.

Em setembro deste ano, a reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal, através de uma forte no clube, informou que o ex-Águia poderia ser aproveitado em outra função, diferente daquela que foi designada na atual temporada. De certo, na última segunda-feira (12), o Remo anunciou a contratação do "Seu Boneco" para ocupar a vaga, sem que o atual tenha sido informado se permanece nesta ou em outra função.

A novidade poderia até dizer nas entrelinhas que o atual ocupante do cargo estaria automaticamente desligado, mas como previu a fonte de O Liberal em setembro, Galvão pode mesmo ser aproveitado em outra função. Em contato telefônico, o dirigente disse que não tomou nenhuma decisão em relação ao seu futuro e ainda aguarda para saber se deixa o Leão Azul ou permanece.

"Ainda não sentei para conversar com o pessoal do Remo. Estou esperando", disse. Quando questionado sobre o futuro, se pretende continuar na capital, um possível retorno ao Águia de Marabá, até mesmo uma terceira via, ele desconversou. "Não posso dizer nada até que fale com a direção do clube. Depois disso eu terei uma resposta para dar", avalia.