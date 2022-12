Após deixar o Leão, lateral acerta com rival de Remo e Paysandu na Série C

O CSA acertou a contratação do lateral-direito Celsinho, que disputou a Série C do Brasileirão pelo Remo. O clube alagoano oficializou a chegada do jogador para a temporada 2023. Vale lembrar, o Azulão foi rebaixado neste ano para a Terceirona. Com isso, a equipe será rival do Leão e também do Paysandu.

Celsinho, de 34 anos, disputou o segundo semestre deste ano com a camisa do Remo. Contratado pensando na reta final da Série C, o atleta fez apenas oito jogos pelo clube do Baenão, antes de ser eliminado ainda na primeira fase da Terceirona.

Antes de chegar ao Remo, Celsinho disputou o Paulistão deste ano, ao atuar em 10 partidas pela Inter de Limeira-SP. O lateral foi titular em seis partidas. Já em 2021, Celsinho disputou a Série B com o CRB-AL, clube que brigou pelo acesso até o fim do torneio. Celsinho foi reserva do time durante praticamente todo o campeonato, mas ainda fez 19 partidas.

Esta será a segunda passagem de Celsinho pelo CSA. O jogador esteve entre 2017, 2018 e 2019 no Azulão e disputou 106 jogos. O lateral marcou quatro gols nestes três anos.