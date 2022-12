Paysandu vence o Remo e força quinto jogo na final do Parazão de Basquete

Deu Paysandu no quarto jogo da final do Campeonato Paraense de Basquete. O Papão venceu o Remo na noite de terça-feira (13) por 67 a 58, em duelo válido pelos playoffs do Parazão da modalide e forçou a quinta e decisiva partida. O Re-Pa foi disputado no Ginásio Serra Freire, em Belém.

O Paysandu dominou a partida durante a maior parte do confronto e precisou apenas administrar a vantagem de mais de 10 pontos no último período. Com o resultado, o Papão igualou os playoffs em 2 a 2.

Vale lembrar, os dois times já tinham jogado três vezes. O primeiro duelo foi vencido pelo Paysandu. No entanto, o Remo virou o placar agregado e teve a chance de ser campeão.

O quinto e decisivo jogo ocorre na próxima quinta-feira (15), com horário e local a serem definidos. A final ocorrerá em quadra neutra, com isso a Federação Paraense de Basquete tentará a liberação do Ginásio do Mangueirinho. Outra possibilidade é o Ginásio do SESI, já que a quadra da Universidade Estadual do Pará (UEPA) está descartada.