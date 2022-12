Remo dá o troco no Paysandu e empata série final do Parazão de Basquete

O Remo venceu o segundo jogo contra o Paysandu pela final do Campeonato Paraense de Basquete por 72 a 67. Com o resultado da noite de quinta-feira (8), no Ginásio Serra Freira, o Leão empatou a série melhor de cinco partidas em 1 a 1.

Os dois primeiros quartos foram de amplo domínio do Remo. Desde o início da partida, a equipe aproveitou as infiltrações para se distanciar no placar e abrir uma vantagem. Para se ter ideia, o time azulino chegou a por 20 pontos de liderança.

No entanto, no segundo tempo - os dois últimos quartos -, o Paysandu acordou na partida. No terceiro período, o Papão terminou com 13 pontos de desvantagem. Já no último quarto, a equipe se encontrou de vez e conseguiu diminuir para cinco pontos.

Na reta final, o Paysandu colocou um time mais alto em quadra para tentar aproveitar os rebotes dos lances livres. Mas o Remo conseguiu acertar as jogadas nos minutos finais e sacramentou a vitória.

O próximo encontro entre as equipes ocorre na próxima terça-feira (13), às 20h30, no Serra Freire. Vale lembrar, quem vencer três partidas primeiro na série melhor de cinco leva a taça.