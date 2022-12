Basquete: Paysandu vence o Remo e abre vantagem em playoff decisivo do Campeonato Paraense

O Paysandu venceu o Clube do Remo no primeiro jogo do playoff da decisão do Campeonato Paraense de Basquete por 74 a 58, em jogo realizado na noite desta terça-feira (6).

É a segunda vitória bicolor consecutiva diante dos azulinos - o primeiro triunfo não foi pelo playoff decisivo, ainda pela fase classificatória.

O treinador do Remo falou sobre o resultado adverso. "Você jogar correndo atrás com um rival, é difícil. Para ser campeão, precisamos ganhar três jogos. Vamos trabalhar para resolver isso", afirmou.

VEJA MAIS